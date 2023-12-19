Гультяев Феоктист Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878 ст.
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Сын: Гультяев Степан Феоктистович
Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.
Сын: Гультяев Анисим Феоктистович
Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.
Дочь: Гультяева Евгения Феоктистовна
Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
04.05.1914 ст.
Дочь: Гультяева Лукерья Феоктистовна
Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно