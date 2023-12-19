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Гультяев Феоктист Матвеевич

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878 ст.

Отец: Гультяев Матвей Иродионович

Мать: Гультяева Ирина Григорьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Гультяева Александра Андреевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Сын: Гультяев Степан Феоктистович

Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1908 ст.

Сын: Гультяев Анисим Феоктистович

Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1911 ст.

Дочь: Гультяева Евгения Феоктистовна

Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1914 ст.

Дочь: Гультяева Лукерья Феоктистовна

Мать ребёнка: Гультяева Александра Андреевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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