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Глухих Козьма Антонович

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Место рождения

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.08.1900

Дата смерти

29.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1900

Отец: Глухих Антон Иванович

Мать: Глухих Анастасия Зотовна

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Артемьева Кира Кузьмовна

Мать ребёнка: Глухих Варвара Николаевна

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Леви Эмилия Козьмовна

Мать ребёнка: Глухих Варвара Николаевна

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.07.1981
Россия
Похороны
Неизвестно
Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
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