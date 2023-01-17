Глухих Козьма Антонович
Место рождения
Дата рождения13.08.1900
Дата смерти29.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1900
Отец: Глухих Антон Иванович
Мать: Глухих Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Артемьева Кира Кузьмовна
Мать ребёнка: Глухих Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Леви Эмилия Козьмовна
Мать ребёнка: Глухих Варвара Николаевна
Смерть
29.07.1981
Россия
Похороны
Неизвестно