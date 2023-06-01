Глухих (Коротких) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих (Коротких) Варвара Николаевна

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Место рождения

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.12.1904

Дата смерти

09.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1904

Отец: Коротких Николай Андреевич

Мать: Коротких (Морточкина) Лидия Ивановна

Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Артемьева (Глухих) Кира Кузьмовна

Отец ребёнка: Глухих Козьма Антонович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Леви (Глухих) Эмилия Козьмовна

Отец ребёнка: Глухих Козьма Антонович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.05.1979
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

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