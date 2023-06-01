Глухих (Коротких) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1904
Дата смерти09.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1904
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Артемьева (Глухих) Кира Кузьмовна
Отец ребёнка: Глухих Козьма Антонович
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Леви (Глухих) Эмилия Козьмовна
Отец ребёнка: Глухих Козьма Антонович
Смерть
09.05.1979
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область