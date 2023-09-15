Леви (Глухих) Эмилия Козьмовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти19.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: Глухих Козьма Антонович
Рождение ребёнка
13.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леви Игорь Леонидович
Россия
Рождение ребёнка
06.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леви Игорь Леонидович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1994