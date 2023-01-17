Глухих (Поскребышева) Анастасия Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1945
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Поскребышев Зотий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1891
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович
Россия, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович
Россия, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
13.08.1900
Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1905
Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Глухих Александр Антонович
Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Глухих Глафира Антоновна
Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович
Смерть
1945
Похороны
Неизвестно
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область