Глухих (Поскребышева) Анастасия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих (Поскребышева) Анастасия Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Поскребышев Зотий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1891

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович

Россия, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Глухих Андрей Антонович

Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович

Россия, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
13.08.1900

Сын: Глухих Козьма Антонович

Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Глухих Петр Антонович

Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Глухих Александр Антонович

Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Глухих Глафира Антоновна

Отец ребёнка: Глухих Антон Иванович

Смерть
1945
Похороны
Неизвестно
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
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