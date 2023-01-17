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Глухих Петр Антонович

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Место рождения

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905

Отец: Глухих Антон Иванович

Мать: Глухих Анастасия Зотовна

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ирма Петровна

Мать ребёнка: Глухих Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
До 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухих Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухих Таисия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухих Таисия Николаевна

Военная награда
Неизвестно
Медаль: «За оборону Ленинграда», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
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