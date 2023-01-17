Глухих Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения12.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905
Отец: Глухих Антон Иванович
Мать: Глухих Анастасия Зотовна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ирма Петровна
Мать ребёнка: Глухих Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
До 1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухих Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухих Таисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухих Таисия Николаевна
Военная награда
Неизвестно
Медаль: «За оборону Ленинграда», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно