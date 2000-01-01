Глухих (Глухих) Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих (Глухих) Таисия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ирма Петровна

Отец ребёнка: Глухих Петр Антонович

Рождение ребёнка
До 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухих Петр Антонович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухих Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих Петр Антонович

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