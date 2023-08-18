Михаил (Михайла) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил (Михайла) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1801 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Силантий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ремизова Феоктиста Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Евгения Михайлова

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Андронова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Феоктист (Феост) Михайлов

Мать ребёнка: Ирина (Орина) Андронова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (Орина) Андронова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1810