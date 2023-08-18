Михаил (Михайла) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Силантий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ремизова Феоктиста Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Евгения Михайлова
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Андронова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Феоктист (Феост) Михайлов
Мать ребёнка: Ирина (Орина) Андронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (Орина) Андронова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810