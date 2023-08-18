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Ремизова Феоктиста Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Михаил (Михайла) Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1809 ст.

Муж: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1815 ст.

Дочь: Федора Сергеева

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1818 ст.

Сын: Ремизов Гордей Сергеев

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1820 ст.

Дочь: Елена Сергеева

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1823 ст.

Дочь: Лукия (Луконида) Сергеева

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1826 ст.

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1829 ст.

Сын: Ремизов Иуда Сергеев

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1830 ст.

Дочь: Софья Сергеева

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1835 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1835
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