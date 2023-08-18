Ремизова Феоктиста Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Михаил (Михайла) Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1809 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1815 ст.
Дочь: Федора Сергеева
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
03.01.1818 ст.
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
17.05.1820 ст.
Дочь: Елена Сергеева
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
11.12.1823 ст.
Дочь: Лукия (Луконида) Сергеева
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
09.06.1826 ст.
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
08.07.1829 ст.
Сын: Ремизов Иуда Сергеев
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
12.09.1830 ст.
Дочь: Софья Сергеева
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
01.04.1835 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Ремизов Сергей Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835