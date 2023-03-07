Елена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Сергеева

Елена Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1846 ст.

Дочь: Агафья Лукина

Отец ребёнка: Лука Сидоров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1848 ст.

Дочь: Фекла Лукина

Отец ребёнка: Лука Сидоров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close