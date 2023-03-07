Елена Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1846 ст.
Дочь: Агафья Лукина
Отец ребёнка: Лука Сидоров
Рождение ребёнка
20.09.1848 ст.
Дочь: Фекла Лукина
Отец ребёнка: Лука Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Сидоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857