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Ремизов Сергей Андреев

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

01.08.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Андрей Иванов

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1809 ст.

Жена: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1815 ст.

Дочь: Федора Сергеева

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1818 ст.

Сын: Ремизов Гордей Сергеев

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1820 ст.

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1823 ст.

Дочь: Лукия (Луконида) Сергеева

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1826 ст.

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1829 ст.

Сын: Ремизов Иуда Сергеев

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1830 ст.

Дочь: Софья Сергеева

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1835 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.08.1866 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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