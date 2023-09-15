Ремизов Сергей Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти01.08.1866 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Андрей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1809 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1815 ст.
Дочь: Федора Сергеева
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
03.01.1818 ст.
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
17.05.1820 ст.
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
11.12.1823 ст.
Дочь: Лукия (Луконида) Сергеева
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
09.06.1826 ст.
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
08.07.1829 ст.
Сын: Ремизов Иуда Сергеев
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
12.09.1830 ст.
Дочь: Софья Сергеева
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Рождение ребёнка
01.04.1835 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Ремизова Феоктиста Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1866 ст.
Причина смерти: от старости