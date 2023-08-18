Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти12.01.1827 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1827 ст.
Причина смерти: неизвестно