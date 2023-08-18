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Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

12.01.1827 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ремизов Сергей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1827 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: неизвестно
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