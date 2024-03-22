Василий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Михаил (Михайла) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анфиса Васильева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Никифор Васильев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Виктор Васильев
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Рождение ребёнка
24.09.1811 ст.
Дочь: Фекла Васильева
Мать ребёнка: Федосья Федорова
Бракосочетание
04.10.1820 ст.
Жена: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
12.08.1821 ст.
Сын: Ипполит Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
15.09.1823 ст.
Дочь: Афонасия Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
16.07.1826 ст.
Сын: Афонасий Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
21.09.1830 ст.
Сын: Кондратий Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836