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Василий Михайлов

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.
Около 1778 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
1811 г.р.
1821 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Михаил (Михайла) Васильев

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анфиса Васильева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Никифор Васильев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Виктор Васильев

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1811 ст.

Дочь: Фекла Васильева

Мать ребёнка: Федосья Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.10.1820 ст.

Жена: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1821 ст.

Сын: Ипполит Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1823 ст.

Дочь: Афонасия Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1826 ст.

Сын: Афонасий Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1828 ст.

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1830 ст.

Сын: Кондратий Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1836
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