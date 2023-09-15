Евгения Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1831
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Михаил (Михайла) Васильев
Мать: Ирина (Орина) Андронова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Фирс
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1829 ст.
Сын: Евмений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.06.1831 ст.
Сын: Исмаил
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1831