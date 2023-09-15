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Евгения Михайлова

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.
1829 г.р.
1831 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Михаил (Михайла) Васильев

Мать: Ирина (Орина) Андронова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Фирс

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1829 ст.

Сын: Евмений

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1831 ст.

Сын: Исмаил

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1831
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