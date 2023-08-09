Феоктист (Феост) Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Михаил (Михайла) Васильев
Мать: Ирина (Орина) Андронова
Рождение ребёнка
22.06.1821 ст.
Дочь: Ликанида Феоктистова
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
09.04.1824 ст.
Сын: Флавиан Феоктистов
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Бракосочетание
15.05.1827 ст.
Жена: Ольга Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827