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Феоктист (Феост) Михайлов

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Михаил (Михайла) Васильев

Мать: Ирина (Орина) Андронова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1821 ст.

Дочь: Ликанида Феоктистова

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1824 ст.

Сын: Флавиан Феоктистов

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.05.1827 ст.

Жена: Ольга Петрова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1827