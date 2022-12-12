Симонайтис (Сулейманова) Галина (Гальджиган) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонайтис (Сулейманова) Галина (Гальджиган) Алексеевна

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Место рождения

Косой Брод, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

10.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1954

Отец: Сулейманов Анвар Нажипович

Мать: Сулейманова Клавдия Федотовна

Косой Брод, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1975

Сын: Симонайтис Игорь Андриусович

Отец ребёнка: Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.05.1977

Сын: Симонайтис Дмитрий Андриусович

Отец ребёнка: Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)

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