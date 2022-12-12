Симонайтис (Сулейманова) Галина (Гальджиган) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1954
Рождение ребёнка
11.12.1975
Сын: Симонайтис Игорь Андриусович
Отец ребёнка: Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)
Рождение ребёнка
22.05.1977
Сын: Симонайтис Дмитрий Андриусович
Отец ребёнка: Симонайтис Виктор Андреевич (Витауто)
Бракосочетание
Неизвестно