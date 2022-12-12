Сулейманов Анвар Нажипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1929
Отец: Сулейманов Нажип
Мать: Сулейманова Фатима
Рождение ребёнка
26.05.1950
Дочь: Кисагулова Раиса Анваровна
Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна
Рождение ребёнка
10.09.1954
Дочь: Симонайтис Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна
Косой Брод, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Сулейманов Дамир Анварович
Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна
Рождение ребёнка
16.07.1959
Дочь: Ашмарина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно