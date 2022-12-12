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Сулейманов Анвар Нажипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1929

Отец: Сулейманов Нажип

Мать: Сулейманова Фатима

Рождение ребёнка
26.05.1950

Дочь: Кисагулова Раиса Анваровна

Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна

Рождение ребёнка
10.09.1954

Дочь: Симонайтис Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна

Косой Брод, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Сулейманов Дамир Анварович

Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1959

Дочь: Ашмарина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сулейманова Клавдия Федотовна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейманова Клавдия Федотовна

Смерть
Неизвестно
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