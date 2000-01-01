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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Отдельный оттиск. Записки Уральского общества любителей естествознания. Народное творчество в деревне Косой-Брод Северской волости Екатеринбургского уезда, [1880-е]. Исто Показать все
Отдельный оттиск. Записки Уральского общества любителей естествознания. Народное творчество в деревне Косой-Брод Северской волости Екатеринбургского уезда, [1880-е]. Исто Показать все
Отдельный оттиск. Записки Уральского общества любителей естествознания. Народное творчество в деревне Косой-Брод Северской волости Екатеринбургского уезда, [1880-е]. Исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2306Кособродская (Косой Бродь), дер.при р. Чусовой.453566213233Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
554. Кособродская (Косой Брод), деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 78, жителей 524, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) д. Косой-Брод (Кособродская), на р. Чусовой, зем. шк., распл.Кособродское общество156429385Мастер. частн. горных завод.ПравославныеРусские456
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513967Косой Бродсело56°29'с.ш.60°20'в.д.O-41-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65754000151с Косой Бродсело