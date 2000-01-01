село Косой Брод, Полевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Косой Брод

Полевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Отдельный оттиск. Записки Уральского общества любителей естествознания. Народное творчество в деревне Косой-Брод Северской волости Екатеринбургского уезда, [1880-е]. Исто Показать все
Отдельный оттиск. Записки Уральского общества любителей естествознания. Народное творчество в деревне Косой-Брод Северской волости Екатеринбургского уезда, [1880-е]. Исто Показать все
Отдельный оттиск. Записки Уральского общества любителей естествознания. Народное творчество в деревне Косой-Брод Северской волости Екатеринбургского уезда, [1880-е]. Исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2306Кособродская (Косой Бродь), дер.при р. Чусовой.453566213233Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Северская волость
554. Кособродская (Косой Брод), деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 78, жителей 524, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Северская волость
3) д. Косой-Брод (Кособродская), на р. Чусовой, зем. шк., распл.Кособродское общество156429385Мастер. частн. горных завод.ПравославныеРусские456

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Полевской
513967Косой Бродсело56°29'с.ш.60°20'в.д.O-41-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Полевской
65754000151с Косой Бродсело

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