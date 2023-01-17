Симонайтис Виктор (Андриус) Андреевич (Витауто)
Место рожденияЛитва
Дата рождения04.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Литва
Рождение ребёнка
11.12.1975
Сын: Симонайтис Игорь Андриусович
Мать ребёнка: Симонайтис Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.05.1977
Сын: Симонайтис Дмитрий Андриусович
Мать ребёнка: Симонайтис Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно