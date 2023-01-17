Симонайтис Виктор (Андриус) Андреевич (Витауто) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонайтис Виктор (Андриус) Андреевич (Витауто)

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Место рождения

Литва

Дата рождения

04.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Литва
Рождение ребёнка
11.12.1975

Сын: Симонайтис Игорь Андриусович

Мать ребёнка: Симонайтис Галина Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.05.1977

Сын: Симонайтис Дмитрий Андриусович

Мать ребёнка: Симонайтис Галина Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонайтис Галина Алексеевна

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