Оксимец Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти21.11.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Оксимец Михаил Стефанович
Мать: Оксимец Мария Павловна
Бракосочетание
31.10.1815
Жена: Оксимец Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
02.09.1817
Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
15.12.1820
Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
21.08.1823
Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
14.09.1825
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
22.04.1829
Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна
Смерть
21.11.1837