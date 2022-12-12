Оксимец Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец Иван Михайлович

Оксимец Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

21.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Оксимец Михаил Стефанович

Мать: Оксимец Мария Павловна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
31.10.1815

Жена: Оксимец Дарья Стефановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1817

Сын: Оксимец Иван Иванович

Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Оксимец Павел Иванович

Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
21.08.1823

Сын: Оксимец Авраам Иванович

Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
14.09.1825

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
22.04.1829

Сын: Оксимец Федор Иванович

Мать ребёнка: Оксимец Дарья Стефановна

Смерть
21.11.1837
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close