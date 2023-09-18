Оксимец Авраам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1823
Отец: Оксимец Иван Михайлович
Мать: Оксимец Дарья Стефановна
Бракосочетание
09.11.1847
Жена: Оксимец Анна Акимовна
Рождение ребёнка
18.09.1848
Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна
Рождение ребёнка
18.09.1848
Сын: Оксимец Трофим Авраамович
Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Оксимец Никифор Авраамович
Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна
Рождение ребёнка
12.02.1860
Дочь: Агафия Авраамовна
Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна
Бракосочетание
16.?.1875
Жена: Оксимец Анна Игнатовна
Смерть
Неизвестно