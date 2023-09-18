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Оксимец Авраам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1823

Отец: Оксимец Иван Михайлович

Мать: Оксимец Дарья Стефановна

Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Оксимец Анна Акимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Оксимец Федор Авраамович

Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Оксимец Трофим Авраамович

Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Оксимец Никифор Авраамович

Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна

Рождение ребёнка
12.02.1860

Дочь: Агафия Авраамовна

Мать ребёнка: Оксимец Анна Акимовна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.?.1875

Жена: Оксимец Анна Игнатовна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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