Оксимец (Рудяченко) Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудяченко Стефан Моисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1815
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1817
Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1820
Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1823
Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.09.1825
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1829
Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно