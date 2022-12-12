Оксимец (Рудяченко) Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Рудяченко) Дарья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудяченко Стефан Моисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1815

Муж: Оксимец Иван Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1817

Сын: Оксимец Иван Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Оксимец Павел Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.08.1823

Сын: Оксимец Авраам Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович

Рождение ребёнка
14.09.1825

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович

Рождение ребёнка
22.04.1829

Сын: Оксимец Федор Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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