Оксимец Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1829
Отец: Оксимец Иван Михайлович
Мать: Оксимец Дарья Стефановна
Бракосочетание
08.11.1850
Жена: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.02.1860
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.05.1861
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно