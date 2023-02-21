Оксимец Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1829

Отец: Оксимец Иван Михайлович

Мать: Оксимец Дарья Стефановна

Бракосочетание
08.11.1850

Жена: Пелагея Дмитриевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1860

Сын: Оксимец Семен Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.05.1861

Сын: Оксимец Федот Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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