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Оксимец Никифор Авраамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

02.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Оксимец Авраам Иванович

Мать: Оксимец Анна Акимовна

Рождение ребёнка
15.07.1876

Сын: Оксимец Степан Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1882

Сын: Оксимец Василий Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1884

Сын: Оксимец Яков Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Оксимец Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1890

Дочь: Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1894

Сын: Оксимец Илларион Никифорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Смерть
02.09.1916
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