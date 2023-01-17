Оксимец Никифор Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти02.09.1916
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Оксимец Авраам Иванович
Мать: Оксимец Анна Акимовна
Рождение ребёнка
15.07.1876
Сын: Оксимец Степан Никифорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1882
Сын: Оксимец Василий Никифорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1884
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1887
Сын: Оксимец Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1890
Дочь: Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1894
Сын: Оксимец Илларион Никифорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.1916