Оксимец Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец Зиновия Ивановна

Оксимец Зиновия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1876

Сын: Оксимец Степан Никифорович

Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1882

Сын: Оксимец Василий Никифорович

Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1884

Сын: Оксимец Яков Никифорович

Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Оксимец Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1890

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1894

Сын: Оксимец Илларион Никифорович

Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович

Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close