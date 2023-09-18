Оксимец Зиновия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1876
Сын: Оксимец Степан Никифорович
Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
05.04.1882
Сын: Оксимец Василий Никифорович
Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
26.11.1884
Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
05.09.1887
Сын: Оксимец Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
13.06.1890
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
27.03.1894
Сын: Оксимец Илларион Никифорович
Отец ребёнка: Оксимец Никифор Авраамович