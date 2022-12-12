Оксимец Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1848
Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1848
Сын: Оксимец Трофим Авраамович
Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Оксимец Никифор Авраамович
Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1860
Дочь: Агафия Авраамовна
Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович
Смерть
Неизвестно