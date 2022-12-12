Оксимец Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Оксимец Федор Авраамович

Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Оксимец Трофим Авраамович

Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Оксимец Никифор Авраамович

Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1860

Дочь: Агафия Авраамовна

Отец ребёнка: Оксимец Авраам Иванович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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