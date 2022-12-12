Оксимец Михаил Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Михаил Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Оксимец Стефан Семенович

Мать: Оксимец Дария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Оксимец Петр Михайлович

Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федора Михайловна

Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Оксимец Иван Михайлович

Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Оксимец Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксимец Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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