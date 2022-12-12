Оксимец Михаил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Оксимец Стефан Семенович
Мать: Оксимец Дария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федора Михайловна
Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Оксимец Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Оксимец Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксимец Мария Павловна
Смерть
Неизвестно