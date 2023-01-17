Оксимец Дария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Дария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1749

Сын: Оксимец Прокопий Стефанович

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1752

Дочь: Агафия Степановна

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1755

Сын: Оксимец Максим Степанович

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Оксимец Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Григорий Степанович

Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович

Смерть
Неизвестно
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