Оксимец Дария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1749
Сын: Оксимец Прокопий Стефанович
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович
Рождение ребёнка
06.01.1752
Дочь: Агафия Степановна
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович
Рождение ребёнка
08.04.1755
Сын: Оксимец Максим Степанович
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Оксимец Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оксимец Григорий Степанович
Отец ребёнка: Оксимец Стефан Семенович
Смерть
Неизвестно