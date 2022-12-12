Оксимец Стефан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти21.02.1803
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
09.07.1749
Сын: Оксимец Прокопий Стефанович
Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.01.1752
Дочь: Агафия Степановна
Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.04.1755
Сын: Оксимец Максим Степанович
Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Оксимец Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оксимец Григорий Степанович
Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна
Смерть
21.02.1803