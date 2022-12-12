Оксимец Стефан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Стефан Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

21.02.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Оксимец Семён Федорович

Мать: Оксимец Татьяна Даниловна/Демидовна

Рождение ребёнка
09.07.1749

Сын: Оксимец Прокопий Стефанович

Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1752

Дочь: Агафия Степановна

Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1755

Сын: Оксимец Максим Степанович

Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Оксимец Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксимец Григорий Степанович

Мать ребёнка: Оксимец Дария Тимофеевна

Смерть
21.02.1803
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