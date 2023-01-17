Оксимец Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Оксимец Петр Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Оксимец Иван Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Оксимец Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оксимец Михаил Стефанович

Смерть
Неизвестно
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