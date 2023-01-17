Оксимец Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Оксимец Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Оксимец Михаил Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно