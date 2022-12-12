Шевнин Яков Иларионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Шевнин Иларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 или 1840
Дочь: Зыкова Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Шевнина Ксения Артамоновна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Шевнина Ксения Артамоновна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Шевнина Ксения Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно