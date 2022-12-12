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Шевнин Яков Иларионович

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Место рождения

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Шевнин Иларион

Мать: не указана

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839 или 1840

Дочь: Зыкова Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Шевнина Ксения Артамоновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шевнин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Шевнина Ксения Артамоновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Шевнина Ксения Артамоновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Ксения Артамоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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