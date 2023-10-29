Шевнина Ксения Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Артамон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 или 1840
Дочь: Зыкова Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Шевнин Яков Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Шевнин Яков Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Шевнин Яков Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно