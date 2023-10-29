Шевнина Ксения Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Ксения Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Артамон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 или 1840

Дочь: Зыкова Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Шевнин Яков Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шевнин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Шевнин Яков Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Шевнин Яков Иларионович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Яков Иларионович

Место жительства
Неизвестно
Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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