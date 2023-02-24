Шевнина Татьяна Акиндиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: Акиндин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Ефимия Иларионовна
Отец ребёнка: Шевнин Иларион Титович
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Отец ребёнка: Шевнин Иларион Титович
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Шевнин Григорий Иларионович
Отец ребёнка: Шевнин Иларион Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно