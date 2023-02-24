Шевнина Татьяна Акиндиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Татьяна Акиндиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Акиндин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Ефимия Иларионовна

Отец ребёнка: Шевнин Иларион Титович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Шевнин Яков Иларионович

Отец ребёнка: Шевнин Иларион Титович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Шевнин Григорий Иларионович

Отец ребёнка: Шевнин Иларион Титович

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Иларион Титович

Место жительства
Неизвестно
Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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