Шевнин Иларион Титович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: Шевнин Тит Артамонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Ефимия Иларионовна
Мать ребёнка: Шевнина Татьяна Акиндиновна
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Мать ребёнка: Шевнина Татьяна Акиндиновна
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Сын: Шевнин Григорий Иларионович
Мать ребёнка: Шевнина Татьяна Акиндиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно