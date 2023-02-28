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Шевнин Иларион Титович

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Место рождения

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1748 и 1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Шевнин Тит Артамонович

Мать: не указана

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Ефимия Иларионовна

Мать ребёнка: Шевнина Татьяна Акиндиновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Шевнин Яков Иларионович

Мать ребёнка: Шевнина Татьяна Акиндиновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Шевнин Григорий Иларионович

Мать ребёнка: Шевнина Татьяна Акиндиновна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Татьяна Акиндиновна

Смерть
Неизвестно
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