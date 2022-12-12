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Куракин Иван Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Куракин Леонтий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Куракин Еремий Иванов

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
01.02.1821

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1825

Дочь: Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1826

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1828

Жена: Куракина Ирина Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Иван Беляков, Иван Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.06.1832

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: Куракина Ирина Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1836

Сын: Куракин Иван Иванов

Мать ребёнка: Куракина Ирина Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1840

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Куракина Ирина Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно
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