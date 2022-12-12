Куракин Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: Куракин Леонтий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
01.02.1821
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
?.07.1825
Дочь: Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
16.12.1826
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова
Бракосочетание
22.10.1828
Жена: Куракина Ирина Макарова
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Иван Беляков, Иван Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.06.1832
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: Куракина Ирина Макарова
Рождение ребёнка
18.04.1836
Сын: Куракин Иван Иванов
Мать ребёнка: Куракина Ирина Макарова
Рождение ребёнка
01.04.1840
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Куракина Ирина Макарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Куракина Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно