Куракина Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смерти10.06.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
01.02.1821
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
?.07.1825
Дочь: Олимпиада Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
16.12.1826
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1828
Причина смерти: похотою | похотою
Похороны
?.06.1828
на отведенном кладбище при Казанской церкви