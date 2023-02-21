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Куракина Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

10.06.1828

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Куракин Еремий Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
01.02.1821

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1825

Дочь: Олимпиада Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1826

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Иван Леонтьев

Смерть
10.06.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: похотою | похотою
Похороны
?.06.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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