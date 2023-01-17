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Куракин Леонтий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

22.12.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Куракин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Куракин Иван Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Петрова Матрена Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Куракин Максим Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1814

Сын: Куракин Павел Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краюшкина Анна Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.12.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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