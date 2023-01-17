Куракин Леонтий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смерти22.12.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Куракин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Петрова Матрена Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краюшкина Анна Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.12.1831
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви