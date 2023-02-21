Петрова (Куракина) Матрена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смерти04.03.1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Куракин Леонтий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1815
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев
Рождение ребёнка
01.09.1818
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев
Рождение ребёнка
19.03.1824
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев
Рождение ребёнка
11.03.1828
Сын: Петров Кирилл Петров
Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Петр Алексеев
Смерть
04.03.1830
от горячки