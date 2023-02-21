Петрова (Куракина) Матрена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Куракина) Матрена Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

04.03.1830

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Куракин Леонтий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1815

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1818

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1824

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев

Рождение ребёнка
11.03.1828

Сын: Петров Кирилл Петров

Отец ребёнка: Петров Петр Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Петр Алексеев

Смерть
04.03.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
от горячки
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