(Куракина) Феврония Иванова
Место рождения
Дата рождения21.06.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1832
Отец: Куракин Иван Леонтьев
Мать: Куракина Ирина Макарова
Крещение
23.06.1832
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Иван Макаров и казеннаго крестьянина Максима Леонтьева Куракина дочь девица Дарья Максимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно