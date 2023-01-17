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(Куракина) Феврония Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.06.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1832

Отец: Куракин Иван Леонтьев

Мать: Куракина Ирина Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.06.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Иван Макаров и казеннаго крестьянина Максима Леонтьева Куракина дочь девица Дарья Максимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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