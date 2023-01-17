Куракин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения18.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836
Отец: Куракин Иван Леонтьев
Мать: Куракина Ирина Макарова
Крещение
20.04.1836
воспреемники: Онаго ж села удельный крестьянин Иван Макароф Брыкалоф и онаго ж села удельнаго кресьянина Флора Гурьянова жена Анна Макарова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно