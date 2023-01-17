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Куракин Иван Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1836

Отец: Куракин Иван Леонтьев

Мать: Куракина Ирина Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.04.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села удельный крестьянин Иван Макароф Брыкалоф и онаго ж села удельнаго кресьянина Флора Гурьянова жена Анна Макарова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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