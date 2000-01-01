Бахарев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Бахарев Фёдор Иванович
Мать: Бахарева ?
Рождение ребёнка
1658
Сын: Бахарев Артемий Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева ?
Рождение ребёнка
1663
Сын: Бахарев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева ?
Рождение ребёнка
1672
Сын: Бахарев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева ?
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: Бахарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева ?
Смерть
Неизвестно