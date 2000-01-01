Бахарев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарев Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Бахарев Фёдор Иванович

Мать: Бахарева ?

Рождение ребёнка
1658

Сын: Бахарев Артемий Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева ?

Рождение ребёнка
1663

Сын: Бахарев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева ?

Рождение ребёнка
1672

Сын: Бахарев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева ?

Рождение ребёнка
1674

Сын: Бахарев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева ?

Смерть
Неизвестно
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