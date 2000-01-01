Бахарев Артемий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарев Артемий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Бахарев Михаил Федорович

Мать: Бахарева ?

Рождение ребёнка
1675

Сын: Бахарев Григорий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Бахарев Федор Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Настасья Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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