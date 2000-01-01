Бахарев Артемий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Бахарев Михаил Федорович
Мать: Бахарева ?
Рождение ребёнка
1675
Сын: Бахарев Григорий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Настасья Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно