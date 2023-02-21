Бахарев Григорий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Бахарев Артемий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Бахарев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Бахарев Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1758