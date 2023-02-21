Бахарев Григорий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарев Григорий Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Бахарев Артемий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Бахарев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бахарев Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарева Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Пелагея Васильевна

Смерть
1758
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