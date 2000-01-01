Бахарева Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Бахарев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Бахарев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Бахарев Григорий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно