Бахарева Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Бахарев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бахарев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Бахарев Григорий Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Григорий Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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