Бахарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1658
Сын: Бахарев Артемий Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1663
Сын: Бахарев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1672
Сын: Бахарев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1674
Отец ребёнка: Бахарев Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно