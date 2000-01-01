Бахарев Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смерти1720
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Бахарев Михаил Федорович
Мать: Бахарева ?
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Бахарев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1695
Сын: Бахарев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Бахарев Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1720