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Бахарев Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Бахарев Михаил Федорович

Мать: Бахарева ?

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Бахарев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1695

Сын: Бахарев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Бахарев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Бахарева Василиса Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Василиса Прокофьевна

Смерть
1720
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