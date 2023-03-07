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Бабин Петр Пахомов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Бабин Пахом Иванов

Мать: Бабина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабин Харитон Петров

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Акилина (мл) Петрова

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Иван Петров

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Евдокия Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1823
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