Бабин Петр Пахомов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бабин Харитон Петров
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Акилина (мл) Петрова
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бабин Иван Петров
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Терентьева
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1823