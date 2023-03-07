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(Бабина) Феодосия Петрова

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Место рождения

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Бабин Петр Пахомов

Мать: Бабина Евдокия Терентьева

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1823
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