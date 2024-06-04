Бабина Евдокия Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина Евдокия Терентьева

Бабина Евдокия Терентьева

Место рождения

поч. Старцова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Петр Пахомов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Бабина) Акилина Петрова

Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабин Харитон Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Бабина) Акилина (Мл) Петрова

Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Бабина) Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Иван Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов

Смерть
После 1823

Мы используем куки для улучшения работы сайта.