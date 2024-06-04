Бабина Евдокия Терентьева
Место рожденияпоч. Старцова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Петр Пахомов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Бабина) Акилина Петрова
Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бабин Харитон Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Бабина) Акилина (Мл) Петрова
Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Бабина) Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бабин Иван Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Пахомов
Смерть
После 1823