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Бабин Иван Петров

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Место рождения

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Бабин Петр Пахомов

Мать: Бабина Евдокия Терентьева

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Бабин Калина Иванов

Мать ребёнка: Бабина Анна Герасимова

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Бабина Анна Герасимова

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Бабин Иван Иванов

Мать ребёнка: Бабина Анна Герасимова

поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Анна Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ярань Шудзи, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1823
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